Эксперт рассказал о курсе рубля на Новый год

Финансист Кузин: в декабре 2021 года нет предпосылок для падения курса рубля

Закупка валюты в резерв сделала рубль менее зависим от цен на нефть. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

Как рассказал финансист, слом зависимости произошел около четырех лет назад. Это заметно по ситуации 2018 года, когда, несмотря на падение нефтяных цен, рубль оставался стабильным. Как отметил Кузин, предпосылок для неприятных изменений в декабре этого года в России нет.

Эксперт полагает, что к падению курса могут привести лишь такие серьезные потрясения, как пандемия или падение цен нефтяных фьючерсов ниже нуля.