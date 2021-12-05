Двум категориям россиян изменят правила получени пенсии

Минтруд России решил обновить порядок выплат пенсий в стране. Новые правила затронут две категории россиян. Об этом пишет «МК».

Нововведения коснутся только тех граждан, кто имеет право на снятие своих накоплений всей суммой сразу. В частности, новые правила будут распространяться на россиян, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию войдут те, у кого трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Теперь, чтобы подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, этим категориям граждан потребуется подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений на портале Госуслуг.

Кроме того, изменятся сроки для повторного получения единовременной выплаты — обратиться за ней можно будет не ранее, чем через пять лет. ПО новым правилам, на рассмотрение заявки чиновником Пенсионного фонда уйдет не более пяти дней. О своем решении — платить или нет — они также сообщат через портал Госуслуг.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат. Единовременную выплату производит Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды в зависимости от того, где у гражданина формировались накопления.

