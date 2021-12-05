Российский сенатор объяснил появление в СМИ «плана нападения» России на Украину

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на появление в немецком издании Bild «плана нападения» России на Украину. Об этом он написал в своем Telegram.

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"», — отметил он.

Парламентарий объяснил, что подобными публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. Он напомнил, что схожее нагнетание в западных СМИ происходило перед вторжениями в Ирак и Ливию.

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту наступления по нескольким фронтам. Как уточнил официальный представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины». Тогда же было объявлено, что нападение России на Украину может произойти в конце января — начале февраля. По утверждению Bild, атака будет состоять из трех фаз, финальная из которых предполагает продвижение войск к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных регионов Украины. На этом этапе ожидается капитуляция Киева.

Ранее Кремль прокомментировал данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия фиксирует информационную кампанию, исходящую от Запада, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.