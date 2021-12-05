Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии миграционных потоков через российскую территорию в направлении Европы. Он также выразил надежду на то, что это не будет происходить в дальнейшем. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца» Франческо Роккой в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Также Путин отметил, что его беспокоит миграционный кризис на польско-белорусской границе. Он призвал обратить внимание но то, как в сложившейся ситуации действует Польша. В частности, Путин подчеркнул, что польская сторона добавляет в воду, которой поливают мигрантов, гербициды.

«Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды, с тем, чтобы вызывать там ожоги и другие тяжелые последствия у этих мигрантов, в том числе, у женщин и малолетних детей», — сказал российский лидер, добавив, что «это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами».

Напомним, с начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.

На фоне данный событий российский Красный Крест начал сбор средств для оказания помощи Белорусскому Красному Кресту в связи с миграционным кризисом.