Экспресс-тест на COVID-19 из-за нового штамма привел к затору в аэропорту Москвы

Прибывающие в Шереметьево потеряли около двух часов из-за обязательного теста на COVID-19

Экспресс-тест на COVID-19, который ввели из-за нового омикрон-штамма привел к заторам в аэропорту в Москве, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, прибывающие из Лондона потеряли около двух часов из-за обязательного теста. После того, как самолет сел в Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье, 5 декабря, пассажиров попросили остаться на своих местах. Сначала им провели термометрию — процедуру, которую делают только на рейсах из стран с выявленными случаями штамма омикрон, — а через 30-40 минут на автобусах привезли к терминалу, откуда долго не выпускали из-за больших очередей на санитарном контроле.

Роспортребнадзор проверял анкеты прибывших, а врачи проводили тестирование. Результаты в течение двух минут объявляли по громкой связи, каждому пассажиру присваивался номер.

В конце ноября власти России заявили, что в аэропортах будет организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран, «рисковых по завозу нового штамма»: ЮАР, сопредельных африканских государств, Китая и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в России ввели 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и граничащих с ней стран. По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас находятся несколько сотен россиян.