Мужчина вырастил зуб в собственном носу

Медики успешно извлекли зуб у мужчины, который вырос у него в носу. Об этом сообщается в научном журнале New England Journal of Medicine.

Специалисты отметили, что 38-летний пациент обратился в одну из клиник Нью-Йорка с жалобой на постоянную заложенность носа. Мужчину волновало, что его правая ноздря постоянно забита. Исследовавший больного отоларинголог выяснил, что тот вырастил в собственном носу лишний зуб.

Исследование выявило искривленную перегородку и «твердую белую массу», находящуюся в глубине ноздри. Компьютерная томография подтвердила, что причиной затруднения дыхания оказался зуб. По словам медиков, появление зуба в нетипичном месте — крайне редкое заболевание, которое встречается примерно у 0,1 процента населения. Гораздо чаще зубы прорастают неправильно — например, в перевернутом состоянии — и выпадают сами.

В результате операции медики извлекли из носовой полости зуб около 14 миллиметров в длину и 10 миллиметров в ширину. «Через три месяца после операции у пациента исчезли симптомы заложенности носа», — подытожили врачи.

Весной японские ученые нашли генетический механизм, который может помочь регенерации новых коренных зубов вместо утерянных. С помощью специальных антител они смогли стимулировать рост зубов у мышей, страдающих врожденным агенезом зубов.