Источником непроверенных сообщений о связи экс-президента США Дональда Трампа с Россией стал, в том числе, юрист по кибербезопасности Майкл Сассманн, нанятый штабом Хиллари Клинтон. К таким выводам пришел писатель и журналист Барри Мейер, их он раскрыл в статье, опубликованной в The Nation.

По его словам, неподтвержденные данные о секретной связи Москвы и Trump Organization попали в американскую прессу через компанию Fusion GPS, занимающуюся коммерческими расследованиями.

В 2016 году эту компанию наняли представители штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. С Fusion GPS работал юрист Майкл Сассманн, который и распространял среди журналистов фейки. В то же время Сассманн подобные обвинения отвергает.

Представители Fusion GPS утверждали, что серверы Альфа-банка и компании Трампа обменивались сигналами. При этом они не могли предъявить доказательств, что сигналы не были маркетинговым спамом или белым шумом.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.