Соцсеть Трампа привлекла инвестиции на миллион долларов

Принадлежащая бывшему президенту США Дональду Трампу компания Trump Media & Technology Group (TMTG) привлекла инвестиции на один миллиард долларов. Об этом говорится на сайте компании.

Деньги будут потрачены на создание социальной сети TRUTH Social. По словам Трампа, такие инвестиции показывают, что Америка устала от цензуры и политической дискриминации, а значит, она готова к запуску его платформы. В ней, отметил бывший президент США, пользователей не будут дискриминировать на почве политической идеологии.

Средства проект получит после слияния медиакомпании Трампа со SPAC-компанией Digital World Acquisition.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал создание новой социальной сети, «соперника либеральных СМИ». «Мы живем в мире, где у «Талибана» (запрещено в России) огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого президента США заставляют молчать. Это неприемлемо», — заявил Трамп.

Бета версия соцсети TRUTH Social должна была появиться в доступе для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года.