США захотели повысить эффективность местных органов в Грузии

RT: USAID подготовит программу по работе с органами местного самоуправления в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) захотело повысить эффективность органов местного самоуправления в Грузии и планирует запустить новую программу с этой целью. Об этом сообщает RT со ссылкой на уведомление для заинтересованных в проекте организаций.

Отмечается, что основная цель программы заключается в повышении эффективности и подотчетности органов местного самоуправления в стране, а также в улучшении взаимодействия государственных органов с гражданами. Проект должен способствовать децентрализации в Грузии.

В уведомлении подчеркивается, что с помощью программы USAID рассчитывает укрепить законодательную базу в Грузии, институциональный потенциал и партнерство в вопросе децентрализации.

В октябре министерство обороны Грузии заявило о намерении подписать соглашение с Пентагоном. Оно будет направлено на усиление обороноспособности Грузии и ее потенциала сдерживания.

