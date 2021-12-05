В России продлили временные правила работы вахтовиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил введенные из-за COVID-19 временные правила работы вахтовиков до 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведенное в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки», — говорится в постановлении. Там же уточняется, что сотрудники, которые не работают из-за пандемии, должны получать не менее 2/3 оклада — сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

Согласно документу, с письменного согласия работника максимальная продолжительность вахты может увеличиться до трех месяцев. При этом смена должна длиться не более 12 часов, а перерыв между ними достигать не менее 12 часов.

28 апреля 2020 года были утверждены временные правила работы вахтовым методом. Они были введены для снижения распространения коронавируса и защиты здоровья людей.