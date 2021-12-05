Иммунолог предсказал сроки начала новой волны коронавируса в России

В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков.

По его словам, опасаться новой вспышки заболеваемости COVID-19 в декабре или начале января не стоит, так как число ежедневно выявляемых случаев заражения в России снижается. Крючков отметил, что в скором времени оно будет ниже 30 тысяч, но при этом, вероятно, останется выше 25 тысяч в условный период между волнами инфекции. В период праздников также будет наблюдаться умеренно положительный противоэпидемический эффект, добавил эксперт.

Более вероятным сроком новой волны коронавируса является конец января, заявил иммунолог. Так, он отметил, что в конце января — начале февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости вирусом. В то же время Крючков подчеркнул, что следующий всплеск инфекции может быть вызван омикрон-штаммом.

Ранее генетик Андрей Исаев рассказал, что антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения омикроном и наоборот. Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ отметил, что большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого варианта структурно отличается от вирионов других штаммов COVID-19. Так, у них разнятся белки, подчеркнул он.

