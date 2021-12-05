«Мисс Беларусь» захотела стать первым белорусским космонавтом

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич захотела полететь в космос. Девушка заявила, что согласна стать первым белорусским космонавтом. О кандидате на эту роль сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Я готова. Это очень здорово посмотреть на нашу Землю из космоса, ощутить на себе все эти моменты подготовки и перелета. Это очень статусно, почетно и очень престижно», — сказала Гончаревич и отметила, что находится в отличной физической форме и обладает отменным здоровьем.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Белоруссию направить девушку-космонавта для подготовки к полету в космос. По его словам, представительница прекрасного пола нужна для «баланса в отряде космонавтов».

Он отметил, что первый полет белорусского космонавта состоится в 2023–2024 годах.

4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент Владимир Путин заявил, что Россия может включить в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта.