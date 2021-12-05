Врач назвала опасные последствия употребления горячих напитков зимой

Слишком горячие напитки следует употреблять в зимний период с осторожностью, так как они могут повредить слизистую ротовой полости, пищевод и язык. Такие опасные последствия назвала RT врач общей практики терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, из-за употребления горячих напитков могут развиться различные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а они в свою очередь могут привести к эрозии, гастриту или язве, а также онкологии. В случае ожога языка негативная симптоматика отмечается на протяжении от 12 до 24 часов, отмечает врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев. Он указал, что на фоне хронического воспаления в перспективе есть риск развития онкологических образований.

Этих последствий можно избежать, если употреблять напитки температурой 60 градусов, отметила врач.

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева раскрыла негативное воздействие слишком горячего на эмаль, которая может потрескаться. Также бывает, что в случае раздражения в полости рта после употребления горячих напитков возникает стоматит.