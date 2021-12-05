Зюганов прокомментировал уголовное дело против убившего лося депутата Рашкина

Лидер КПРФ Зюганов: Рашкин плохо поступил, когда публично врал о том, что не убивал лося

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым прокомментировал уголовное дело против депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина, который ранее признался в убийстве лося в Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале URA.RU.

Политик отметил, что Рашкин «плохо поступил», когда публично врал о том, что не убивал лося на незаконной охоте.

2 декабря стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин завел в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Там добычу и нашли сотрудники комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, остановившие машину депутата.

