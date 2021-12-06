Турист случайно нашел ящик драгоценностей в горах и получил миллионы рублей

Альпинист обнаружил драгоценные камни на горе Монблан и получил их через восемь лет

Французский альпинист получил половину драгоценных камней, которые он случайно обнаружил в Альпах в 2013 году. Об этом сообщает портал France24.

По информации издания, турист, чье имя не раскрывается, нашел металлический ящик на горе Монблан, который был заполнен изумрудами, рубинами и сапфирами. Известно, что короб находился на борту самолета авиакомпании Air India, который потерпел крушение, выполняя рейс из Мумбаи в Нью-Йорк в 1966 году.

Мужчина отнес находку в полицию, сотрудники которой должны были попытаться отыскать владельцев драгоценностей. Работа правоохранительных органов оказалась безуспешной, в связи с чем, согласно закону, власти коммуны Шамони разделили с альпинистом драгоценности пополам. Отмечается, что через восемь лет после находки он получил 150 тысяч евро (12,4 миллиона рублей).

В декабре 2019 года года с крыши машины в Оренбургской области случайно свалился миллион рублей. Позже деньги нашел 72-летний пенсионер. Он заметил на дороге сумку и обратился в полицию. «Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал», — пояснили полицейские.