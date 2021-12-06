Сбер представил Умный автоответчик

В приложении Салют появился Умный автоответчик. Новый сервис, представленный Сбером, возьмет на себя общение со спамерами, а также однотипные коммуникации по телефону, которое пользователь готов делегировать виртуальному помощнику. Умный автоответчик сам ответит на входящий звонок, пообщается со звонящим и передаст пользователю сообщение.

Сервис срабатывает, когда пользователь не может или не хочет отвечать на звонок, или просто находится вне сети. Для активации сервиса достаточно озвучить голосовой запрос «Салют, подключи автоответчик». В ближайшее время Умный автоответчик станет доступен также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Новый сервис позволяет настроить персональные ответы для определенных номеров из списка контактов пользователя. Например, когда позвонит мама, а вы находитесь на встрече, ассистенты Салют скажут, что вы сейчас заняты, и попросят не волноваться. А если вы взяли выходной посреди недели, ассистент сообщит коллегам, что вы обязательно свяжитесь с ними, когда вернетесь на работу. При этом ассистенты всегда представляются и ведут разговор от своего имени, чтобы не сложилось впечатления, что общение происходит с живым человеком. Они также никогда ничего не подтвердят от имени пользователя, например, услугу из спам-сообщения, — в сценариях автоответчика не содержится так называемых ответов-согласий.

Кроме того, сервис позволяет создавать индивидуальные сценарии ответов и на незнакомые номера, а также на звонки из организаций. К примеру, виртуальных ассистентов можно настроить на распознавание сервисов доставки. Если звонит курьер, они сообщат, что вы не можете взять трубку, продиктуют код домофона и попросят оставить заказ у двери. Или, например, вы знаете, что вам позвонят подтвердить запись в поликлинике, но вы не сможете ответить — ассистенты сделают это за вас. При этом звонки от курьеров и организаций распознаются не только по номеру телефона, но и по содержанию сообщения. Так, если в ходе разговора ассистент поймет, что пользователю звонят по поводу доставки — например, услышит фразу «Сможете ли вы принять заказ в течение часа» — он даст ответ из заранее подготовленного сценария. Для разных организаций можно настраивать свои уникальные ответы.

Помимо этого сервис может и просто определять номер и принимать сообщения как автоответчик. При этом благодаря технологиям, созданным в SberDevices, пользователям не обязательно будет даже прослушивать аудиозапись — после звонка вам придет пуш-уведомление со ссылкой на сообщение, в котором будет содержаться текстовая расшифровка всего диалога, а также оригинальная аудиозапись звонка.

«Мы продолжаем развивать возможности ассистентов Салют, которые позволят пользователям делегировать своим персональным виртуальным помощникам решение повседневных рутинных задач, — говорит Константин Круглов, CEO SberDevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка. — Входящие телефонные звонки, которых становится все больше, отвлекают нас от важных дел или часто приходятся не кстати. Для многих отвечать на них — это настоящий стресс, особенно если звонок исходит с незнакомого номера. Теперь мы можем доверить и эту задачу ассистентам Салют».

