Бенедикт Камбербэтч вспомнил о своем похищении в Африке

Актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что в 2004 году его похитили грабители с пистолетами

Британский актер Бенедикт Камбербэтч вспомнил о своем похищении в Южной Африке в 2004 году. Разговор с ним был опубликован на сайте подкаста WTF with Marc Maron.

17 лет назад артист принимал участие в съемках мини-сериала «На краю Земли» и решил вместе с коллегами погрузиться с аквалангом. Ночью, когда они возвращались с подводного плавания, у них спустило колесо, поэтому они остановились на обочине и вышли из автомобиля. На них напали грабители с пистолетами.

«Затем меня положили в багажник машины, и в какой-то момент мои шнурки были привязаны к моим запястьям. В конце концов, они отпустили нас, когда мы отдали им карты и деньги. Но все это длилось два с половиной часа, потому что им нужно было добраться до банкомата», — рассказал Камбербэтч.

10 ноября актер заявил, что трижды получил отравление токсичным веществом на съемках фильма «Власть пса», в котором сыграл владельца крупнейшего ранчо в американском штате Монтана. Месяцем ранее стало известно, что Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер из-за отравления радиоактивным полонием-210.