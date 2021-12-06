Байдена обвинили в нарушении предвыборных обещаний по сдерживанию России

WSJ: политика Байдена привела к ослаблению позиций США в мире, он не сдерживает Россию

Политика американского лидера Джо Байдена привела к ослаблению позиций США на мировой арене, поскольку ему не удается защищать интересы страны. С таким обвинением выступили авторы колонки в газете The Wall Street Journal (WSJ).

По их мнению, Байден нарушил предвыборные обещания по сдерживанию главных «врагов» США: к таким отнесли Россию, Китай и Иран. Авторы колонки уверены, что лидеры перечисленных стран перестали воспринимать американского президента всерьез, поскольку он не проявляет силу.

Утверждается, что Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против российского президента Владимира Путина. Хотя в результате американский политик так и не смог воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток-2», который, как утверждают в WSJ, угрожает интересам Вашингтона.

Строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, 6 сентября оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. В США рассматривают возможность вводить санкции за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2», но это предложение пока не одобрено.