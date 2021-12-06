Ольга Бузова снялась в кроп-топе и юбке длины миди и подверглась критике за лишний вес

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась на видео в облегающем наряде и была обругана за лишний вес. Соответствующий ролик появился на ее аккаунте в TikTok.

35-летняя знаменитость показала на камеру образ, в котором она появилась во время съемок белорусской версии музыкального шоу «X-Фактор». На ней — бежевый корсетный кроп-топ, светло-коричневая юбка длины миди, а также черные босоножки на каблуках, украшенные жемчугом, и бежевая шляпа. В качестве украшений Бузова выбрала браслет, жемчужные бусы и серьги. Публикация набрала больше 13 тысяч лайков.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру знаменитости и подвергли ее критике. В частности, пользователи Instagram принялись осуждать Бузову в комментариях под снимками со съемок передачи. «Что-то она поправилась», «Бока все портят», «Оля в положении?», «Складки торчат», «Просто вытекла из юбки», — высказывались они.

В ноябре пользователи сети не узнали Ольгу Бузову на новой фотографии. Певица снялась в вечернем платье длины макси черного цвета с ярким мейкапом и красной помадой на губах. Юзеры обратили внимание на изменения во внешнем виде ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.