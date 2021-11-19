Фанаты не узнали Бузову на новом фото

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову не узнали на новом фото и обвинили в чрезмерной ретуши. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором она позирует в вечернем платье длины макси черного цвета. Наряд оформлен высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке. На размещенных кадрах видно, что на ее лицо нанесен яркий макияж и красная помада на губы, а волосы собраны в низкий хвост.

Подписчики обратили внимание на изменения во внешности поп-исполнительницы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Не узнала из-за фотошопа», «Фотошопа вообще ноль», «Еще больше ретуши надо», «С фильтрами переборщила, на себя не похожа», «На себя не похожа», «Лицо будто не ваше», — высказывались поклонники.

В октябре «азиатский» внешний вид Ольги Бузовой на новом снимке смутил пользователей сети. На опубликованных в соцсети изображениях она запечатлена с собранными в хвост волосами в розовом платье с перьями, белых перчатках и высоких сапогах на каблуках.