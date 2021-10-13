«Азиатская» внешность Бузовой на новом фото смутила фанатов

Поклонники раскритиковали российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за чрезмерную ретушь новых фотографий. Соответствующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

В октябре 35-летняя знаменитость посетила ежегодный фестиваль Miss International, который состоялся в турецком Белеке. По словам исполнительницы, жюри конкурса наградило ее специальной премией Miss Universe Beauty Euroasia. На размещенных в соцсети кадрах, которые набрали 149 тысяч лайков, Бузова позирует с собранными в хвост волосами в розовом платье с перьями, белых перчатках и высоких сапогах на каблуках.

Подписчиков смутила «азиатская» внешность телеведущей, о чем они написали в комментариях. По мнению фанатов, телеведущая слишком увлеклась фотошопом. «На третьем фото [певица] Анита Цой?», «Как с бодуна», «На третьем фото прямо китаянка», «Мертвое лицо», «Ретушь азиатская», «На фото как татарка», — высказывались они.

Пользователи сети неоднократно высмеивали внешний вид Ольги Бузовой. В августе певица стала ведущей белорусской версии телепередачи «Х-Фактор». Она снялась в эфире шоу в кожаном мини-платье с шнуровкой в области груди и бедра. Телеведущая также надела длинные блестящие перчатки с анималистичным принтом. «Стилиста пора увольнять», — высказался тогда один из юзеров.