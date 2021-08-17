Кожаное мини-платье Бузовой с шнуровкой подвергли критике в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала новый образ и подверглась критике в соцсети. Снимок появился на ее странице в Instagram во вторник, 17 августа.

Знаменитость продемонстрировала фанатам наряд, выбранный ею для седьмого дня съемок белорусской версии телепередачи «Х-Фактор», жюри которой она ранее стала. Ее запечатлели в судейском кресле в кожаном мини-платье, которое оформлено шнуровкой в области груди и бедра. Волосы исполнительницы уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Образ Бузовой дополнили длинные блестящие перчатки с анималистичным принтом, ободок на голове и колье в виде сердца. «Как вам мой дерзкий образ?» — поинтересовалась она у подписчиков в описании к посту, который набрал почти 100 тысяч лайков.

Поклонники певицы не оценили ее наряд, о чем принялись писать в комментариях под фото. «Стилиста пора увольнять», «Вы серьезно пришли на съемку в таком виде?», «Скоро совсем голая будет ходить», «Очень вульгарно», «По мне, очень безвкусно», «Как статуя замороженная», «Мне кажется, женщине в вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать», — высказывались фанаты.

Пользователи сети не в первый раз критикуют наряды Ольги Бузовой. В июле они нелестно отозвались о чересчур откровенном топе звезды. На снимке она запечатлена на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет ее грудь.