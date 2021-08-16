Блестящее платье Бузовой из полупрозрачной ткани обругали в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото в откровенном образе и подверглась критике в соцсети. Соответствующие видео и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя знаменитость продемонстрировала фанатам образ, выбранный ею для съемок белорусской версии телепередачи «Х Фактор», ведущей которой она ранее стала. На размещенных кадрах Бузова позирует в блестящем платье длины-макси из полупрозрачной ткани с высоким разрезом, который оголяет ее ногу. Наряд украшен черными перьями в области декольте.

Бузова также надела туфли на высоком каблуке в тон платья. В качестве украшений ведущая выбрала серьги-кисточки, несколько золотых браслетов и колье. На ее лицо нанесен яркий макияж, а на губы — красная помада.

Подписчики не оценили внешний вид Бузовой и обругали ее в комментариях под постом, который набрал 1,5 миллиона просмотров. «Дешево и сердито», «Платье село ужасно, такое чувство, что у вас живот», «Оля, платье неудачное! Спереди полнит очень, а сзади будто без трусов», «Думает, что ей 20», «Что за отвратительный образ?» — высказывались поклонники.

Пользователи сети уже критиковали образы Ольги Бузовой. В июле фанаты нелестно отозвались о чересчур откровенном топе звезды. На снимке она позировала на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет ее грудь.