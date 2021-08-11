Фанаты назвали новое мини-платье Бузовой с глубоким декольте безвкусицей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото в откровенном образе и столкнулась с критикой со стороны фанатов. Снимки появился на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость показала наряд, выбранный ею для съемок белорусской версии телепередачи «Х Фактор», ведущей которой она стала. На размещенных кадрах исполнительница позирует в мини-платье белого цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте. Вещь с длинным рукавом украшена пайетками и стразами.

В качестве обуви Бузова выбрала блестящие туфли на высоком каблуке. На ней также — крупные серьги и подвеска. Волосы певицы собраны в высокий хвост, а на лицо нанесен яркий макияж с красной помадой на губах. «Ничего не бойтесь, мои хорошие, кайфуйте! Ведь жизнь одна. Я с вами», — подписала звезда пост, который набрал почти 200 тысяч лайков.

Подписчики не оценили наряд телеведущей и прозвали его «безвкусицей». «Опять Оля в трусах», «Платье коротковато», «Образ деревенщины», «Как обычно безвкусица», «Вульгарный образ», «Кто ее одевает, что за безвкусные стилисты», — высказывались поклонники в комментариях.

Пользователи сети не в первый раз критикуют внешний вид Бузовой. В июле поклонники не оценили чересчур откровенный топ звезды. На снимке она позировала на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет ее грудь.

