Бузова пришла на «Вечерний Ургант» в платье за 1200 рублей

Российская певица Ольга Бузова появилась в эфире «Вечернего Урганта» в платье с AliExpress

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова появилась в эфире программы «Вечерний Ургант» в наряде, который продается на сайте онлайн-ретейлера AliExpress. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость пришла в телестудию в мини-платье черного цвета с длинным рукавом, на которое нанесен ярко-красный цветочный принт. Вещь также оформлена вырезом, оголяющем спину поп-исполнительницы. Свой образ она дополнила крупными серьгами в виде крестов, колготками в тон одежды и ярким макияжем.

Известно, что аналогичное платье представлено в ассортименте AliExpress за 1200 рублей с учетом 51-процентной скидки. На данный момент товар распродан.

Наряды Ольги Бузовой неоднократно подвергали критике в соцсетях. В августе певица приняла участие в белорусской версии телепередачи «Х-Фактор» в качестве ведущей в кожаном мини-платье с шнуровкой в области груди и бедра. Помимо этого, телеведущая надела длинные блестящие перчатки с анималистичным принтом. «Мне кажется, женщине в вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать», — высказался один из поклонников.