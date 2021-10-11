Бузова снялась в оголяющем грудь топе и вызвала споры в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась фотографией в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость позирует в неоново-салатовом перекрестном топе, который частично оголяет грудь, а также розовых шортах с белым поясом. Волосы Бузовой заплетены в косички с добавлением разноцветных искусственных прядей. Ее образ дополнили широкие браслеты и серьги. Публикация набрала больше 165 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях. Одни раскритиковали ее наряд. «Это нормально, что у ведущей половина сисек наружу?», «Ольга, ты красивая, но так одеваться — мерзко», «Увольте стилиста, прошу вас», «В чем прикол таких топов, что за мода пошла?» — негодовали они.

Другие, напротив, оценили образ звезды. «Смело и ярко! Здорово, когда человек не боится пробовать новое, экспериментирует», «Самая красивая», «Образ огненный», «Оля, ты красотка! Такая яркая», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре Ольга Бузова показала отрывок из нового клипа на новую песню «Спойлер» и была обругана в соцсети. Так, в начале видео поп-исполнительницу запечатлели в кожаных лосинах на шнуровке, кроп-топе, оголяющем ее живот, и светлом тренче. «Все песни и кривляния на один лад», — писали ей в комментариях.