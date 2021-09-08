Фигуру танцующей на шесте Ольги Бузовой обругали в сети

Российская певица Ольга Бузова станцевала на шесте и подверглась критике в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась роликом в откровенном наряде и подверглась критике в социальных сетях. Пост появился на ее странице в Instagram.

35-летняя бывшая участница «Дома-2» опубликовала видео, на котором она танцует на шесте в костюме черного цвета, состоящем из облегающих велосипедок и кроп-топа. На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости уложены волнами и распущены. Ее образ дополнили золотые часы.

Подписчики обругали фигуру Бузовой в комментариях под публикацией, поскольку посчитали, что звезда реалити-шоу набрала лишний вес. «Что-то Бузова в последнее время поправилась, даже живот вышел», «Кто-то от большого количества алкоголя сильно поправился», «Оля, ты очень поправилась», «Такая кругленькая», «Господи, из-за всех сил пытается живот втянуть», — высказывались фанаты.

Ранее в сентябре историк моды Александр Васильев сравнил Ольгу Бузову с Моникой Белуччи. Ведущий «Модного приговора» прокомментировал фотографию телезвезды, на которой она позирует в купальном костюме. Васильев восхитился внешним видом певицы. Помимо этого, по словам ведущего, лицо поп-исполнительницы напоминает ему Монику Беллуччи.