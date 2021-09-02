Ведущий «Модного приговора» сравнил Ольгу Бузову с Моникой Белуччи

Историк моды Александр Васильев заявил, что лицо Бузовой напоминает ему Монику Беллуччи

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев сравнил внешность российской певицы Ольги Бузовой с итальянской супермоделью Моникой Беллуччи. На эту тему модный критик высказался в очередном выпуске шоу на Первом канале.

Историк моды прокомментировал фотографию телезвезды, на которой она позирует в купальном костюме. Васильев восхитился внешним видом Бузовой и принялся делать комплименты ее фигуре. «Длинные точеные ножки, симпатичная внешность», — отметил он.

Кроме того, по словам ведущего, лицо поп-исполнительницы напоминает ему Монику Беллуччи.

Телеведущая пока никак не отреагировала на высказывания Васильева.

Ранее в мае Александр Васильев увидел агрессивную Россию во внешнем виде Manizha (Манижи Сангин). Телезвезда посчитал манеру выступления исполнительницы чересчур напористой. По его мнению, номер Manizha символизирует Россию. «Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной, — заключил он. — Я сужу по картинке, которую увидел».