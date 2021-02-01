В «Модном приговоре» назвали самый модный цвет одежды на зиму

Телеведущая Эвелина Хромченко назвала еще один модный цвет нынешнего зимнего сезона. На эту тему она высказалась в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Модный критик обратила внимание зрителей на то, что главным цветом в одежде на данный момент является белый. При этом, по ее словам, особенной популярностью у дизайнеров пользуются оттенки миндального молока и экрю.

Кроме того, Хромченко порекомендовала гостям программы с осторожностью сочетать разные оттенки белого цвета в одном наряде. Она пояснила, что обычно самые светлые вещи выделяются из комплекта, поэтому остальная одежда выглядят выцветшей.

Соведущий Хромченко, историк моды Александр Васильев, в свою очередь, объяснил, что белый цвет выглядит нарядно и освежает образ. Он добавил, что сейчас в моде пальто, имитирующие медицинские халаты: они появились как дань уважения врачам, которые работают в пандемию коронавируса.

Ранее, в январе, телезвезда Александр Васильев раскрыл главный цвет нынешнего сезона. Оказалось, что самым модным цветом на данный момент является желтый. Однако эксперт отмечает, что на смену ярким оттенкам, например, лимонному, пришли спокойные тона.