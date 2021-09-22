Бузова показала фигуру в бикини на новом фото и вызвала споры в сети

Ольга Бузова снялась в бикини во время отдыха в Турции и подверглась критике в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась откровенной фотографией с отдыха и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость показала свою фигуру в оранжевом трикотажном бикини. Бузова стоит боком к камере с мокрыми волосами возле душа под открытым небом. Известно, что она отдыхает в Турции в пятизвездочном отеле Rixos Club Prive.

Публикация набрала больше 200 тысяч лайков. Подписчики принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях. Одни раскритиковали ее фигуру и большое количество фото без одежды. «Булки подвисают, мать...», «Это уже полный низ. Выставлять фото задницы... Просто писец», «Да хватит уже свою задницу рекламировать! Ты певица или кто?», «Я одна обратила внимание на недофотошопленную попу?» — писали они.

Другие, напротив, похвалили снимок звезды. «Наша любимая богиня», «Красотка», «Оля, ты вся идеальная!», «Шикарная», «Фигурка супер, душ тоже классный, а какая красавица», — высказывались фанаты.

Ранее в сентябре фигуру танцующей на шесте Ольги Бузовой обругали в сети. Певица опубликовала видео, на котором она запечатлена в костюме черного цвета, состоящем из облегающих велосипедок и кроп-топа. «Оля, ты очень поправилась», — написали комментаторы.