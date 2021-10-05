Бузова показала отрывок из нового клипа и была обругана в соцсети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала отрывок из клипа на новую песню «Спойлер» и подверглась критике со стороны фанатов. Комментарии и ролик появились на ее странице в соцсети Instagram.

На размещенных кадрах 35-летняя знаменитость танцует в разных местах съемки в откровенных нарядах. Так, в начале видео поп-исполнительницу запечатлели в кожаных лосинах на шнуровке, кроп-топе, оголяющем ее живот, и светлом тренче. Помимо этого, она позирует в кожаном мини-платье с декольте с собранными в высокий хвост волосами.

«Как Вам отрывок из новой песни?» — поинтересовалась Бузова в описании к посту, который набрал больше миллиона просмотров. Подписчики неоднозначно отнеслись к ее новой публикации. Так, одни обругали телеведущую в комментариях. «Нос понемногу исчезает», «Все песни и кривляния на один лад», «Ну, не очень, мягко говоря, хотя как и все предыдущие», «Все песни и кривляния на один лад», — высказывались они.

В то же время другие фанаты похвалили внешний вид Бузовой. «Выглядишь шикарно», «Оля, классно двигаешься», «Песня и клип огонь, молодец!», «Раньше я терпеть не могла Бузову. А сейчас я восхищаюсь этой сильной и крутой женщиной», «Лучшая», «Отрывок очень интригует, а клип видимо будет очень горячим!», «Какая же крутая», — писали поклонники.

Ранее в сентябре фигуру танцующей на шесте Ольги Бузовой раскритиковали в сети. Певица опубликовала видео, на котором она запечатлена в костюме черного цвета, состоящем из облегающих велосипедок и кроп-топа. «Оля, ты очень поправилась», — написали комментаторы.