Кристен Стюарт показала пресс в кроп-топе и напугала поклонников

Американская актриса Кристен Стюарт посетила премьеру фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», в котором она сыграла роль покойной принцессы Уэльской, и подверглась критике со стороны поклонников. Фото публикует Daily Mail.

31-летняя знаменитость пришла на мероприятие в Лос-Анджелесе в черном кроп-топе и юбке длины макси, украшенной кружевом и бантом. Образ звезды дополнили несколько украшений, а именно, колье, серьги и кольца, а также макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»).

Читателей издания напугал пресс Стюарт, который она показала публике на красной ковровой дорожке, о чем они написали в комментариях под размещенными кадрами. «О боже, она сделала операцию? Ее живот выглядит деформированным», «Это не пресс, это очень странные мышцы на животе», «Абсолютная безвкусица», «Очень странный образ, как и всегда», — высказывались фанаты.

В октябре внешний вид Стюарт на лондонском кинофестивале BFI вызвал недоумение в сети. Папарацци запечатлели актрису в голубом платье с открытыми плечами французского модного дома Chanel. Наряд был оформлен множеством пайеток по всей длине. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках.