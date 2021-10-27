Внешность Бородиной на новом фото вызвала споры среди ее фанатов

Российская блогерша и телеведущая Ксения Бородина удивила фанатов необычной внешностью на новых фото и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

38-летняя знаменитость сфотографировалась в коротком черном парике с прямой челкой и макияжем в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»). В качестве наряда она выбрала облегающий лонгслив и прямую юбку, а также кожаный плащ.

«Хотела пожелать всем спокойной ночи, но передумала. Пускай вам сегодня будет не до сна», — подписала Бородина пост, который набрал 284 тысячи лайков. В описании она не уточнила имя автора черно-белых изображений и стилиста.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новому посту телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, некоторые поклонники обругали внешний вид блогерши. «После развода обязательно короткая стрижка», «С Курбаном на вас было интереснее смотреть», «На первом фото похожа на Каркушу», «Ну нет», «А по мне, так страшно, неестественно», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети восхитились образом Бородиной. «На какую-то актрису зарубежную похожа. Ну очень прям круто», «Вау, шикарная задумка», «Как всегда шикарна!», «Клеопатра отдыхает», «Не перестану восхищаться вашей красотой», «Ксюша, все идеально!», «Какая красотка», — писали юзеры.

Ранее внешность Анастасии Решетовой также подвергли критике в сети. Манекенщица снялась в джинсовом платье длины миди голубого цвета и блестящих босоножках на каблуке. Стилистом и фотографом выступил Алеко Надирян, а визажистом стала Мариам Алнакби (Mriam Alnagbi).

