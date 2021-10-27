Внешность бывшей возлюбленной Тимати на новом фото обругали в сети

Анастасия Решетова поделилась фото в джинсовом платье и подверглась критике в сети

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась новыми фото и подверглась критике в сети. Кадры появились на ее странице в Instagram.

Манекенщица опубликовала снимок, на котором она позирует боком к фотографу в джинсовом платье длины миди голубого цвета. В качестве обуви она выбрала блестящие босоножки на каблуке. Ее образ дополнили розовые серьги из меха и макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»).

Поклонники обругали внешность и образ знаменитости в многочисленных комментариях под публикацией. «Превращение в Амину прошло успешно», «Слишком много фотошопа», «Что-то не очень фото», «Зачем постоянно открытый рот?», «Выглядишь очень странно», — высказались фанаты.

Известно, что стилистом и фотографом выступил Алеко Надирян, а визажистом стала Мариам Алнакби (Mriam Alnagbi).

В апреле снимок Анастасии Решетовой в парандже вывел из себя ее подписчиков. Знаменитость сфотографировали в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черной парандже. Поклонников Решетовой разозлила ее публикация, о чем они принялись писать в комментариях.