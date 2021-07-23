Решетову высмеяли в сети за откровенное видео среди постов об исламе

Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась откровенным видео и стала объектом насмешек. Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя манекенщица опубликовала ролик из Канн, на котором она позирует на балконе напротив салюта. Ее запечатлели в облегающем наряде из атласной ткани синего цвета, состоящем из кроп-топа с глубоким декольте и юбки длины макси. «Незабываемые моменты», — подписала знаменитость пост.

Подписчики обратили внимание на то, что Решетова снялась в чересчур откровенном наряде после публикации серии постов на тему Ислама. Отмечается, что модель неоднократно фотографировалась в парандже или закрытых платьях с платком на голове. По этой причине они высмеяли ее в комментариях под последним постом.

«Иногда посты об исламе, иногда такие видео. Странная вы», «То паранджа, то задница во весь экран», «Анастасия, в нашей религии это запрещено», «Ислам и она — это совсем разное и чуждое», «Определитесь уже, среди постов об исламе такие кадры», «Куда делась ваша скромность, Настя?» — высказывались пользователи сети.

В апреле снимок Анастасии Решетовой в парандже вывел из себя ее фанатов. Знаменитость сфотографировали в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черной парандже. Поклонников Решетовой разозлила ее публикация, о чем они принялись писать в комментариях.