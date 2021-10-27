Моника Белуччи порадовала фанатов снимком в платье с декольте

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала новый снимок в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

57-летняя знаменитость посетила праздничный ужин в Париже, организованный ювелирным домом Cartier. На размещенном кадре она позирует за столом в платье черного цвета бренда Chanel, которое оформлено глубоким декольте. Образ Белуччи дополнило крупное колье и макияж в стиле smoky eyes.

Подписчиков порадовала публикация манекенщицы, о чем они написали в многочисленных комментариях. «Самая красивая женщина в мире», «Твоя внешность просто удивительна», «Ты просто великолепна!», «С годами выглядишь только лучше», «Я люблю тебя», «Моника, ты прекрасна», «Естественная красота», «Таких больше нет», — высказывались фанаты.

В июле 2020 года лицо постаревшей Моники Белуччи ужаснуло россиян. Папарацци запечатлели звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси с собранными в пучок волосами. Русскоговорящие пользователи сети посчитали, что у нее слишком много морщин и неровностей. «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», — написал один из них.

