Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид отпраздновала день рождения в наряде в стиле 1990-х годов. Фотографии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци засняли знаменитость вместе с братом Анваром, сестрой Джиджи и небольшой группой друзей на улицах Нью-Йорка 9 октября. Известно, что компания направлялась на вечеринку по случаю 25-летия манекенщицы. Согласно материалу, в тот день приятели посетили несколько ресторанов и клубов города.

На размещенных кадрах Хадид запечатлена в костюме черного цвета, состоящем из кроп-топа с вырезом в области груди и облегающей юбки, из-под которой торчат трусы. Образ модели дополнили сумка с анималистичным принтом, солнечные очки, высокие сапоги на каблуке и колье с красным камнем. Вдобавок она сделала макияж в стиле smoky eyes и объемную прическу.

В сентябре Белла Хадид сфотографировалась для обложки модного журнала POP без штанов. Она позировала в черных трусах, объемном бомбере с голубыми вставками, кепке и остроносых туфли на каблуках. Автором съемки выступила фотограф Алана О'Херлихи (Alana O'Herlihy).