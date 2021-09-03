Белла Хадид прошлась по улицам без белья в одежде в стиле 2000-х

Папарацци засняли Беллу Хадид в Нью-Йорке в топе и юбке на низкой посадке в стиле 2000-х

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном образе в стиле 2000-х годов и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю знаменитость в центре города. Она была одета в бежевый топ без белья, юбку из денима на низкой посадке в стиле пэчворк и черные кожаные сапоги. Свой образ Хадид дополнила прямоугольными очками, небольшой коричневой сумкой и украшениями из бисера.

Читатели издания принялись обсуждать образ супермодели в комментариях под снимками. «Наличие бюстгальтера, чистых волос и нормальной обуви могут сотворить с ней чудеса», «Клянусь, она похожа на 50-летнюю старуху, перенесшую пластическую операцию», «Отвратительный наряд», «У нее отвратительной чувство стиля», «Стиль 2000-х был совсем непрезентабельным. Возможно, это одно из самых отвратительных модных десятилетий», — высказывались они.

В июне Белла Хадид прошлась по улицам Парижа без белья в вещи в стиле 90-х. Ее сфотографировали в топе с разноцветным принтом и завязками в области декольте, широких темно-синих брюках на низкой посадке, коричневом кожаном пиджаке и грубых черных ботинках. На кадрах видно, что Хадид не надела нижнее белье.