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Новый наряд Беллы Хадид сравнили с униформой уборщицы

Супермодель Белла Хадид прогулялась по улицам Нью-Йорка в кроп-топе и мини-юбке Lacoste
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Фото: Peter Parker / SplashNews.Com / Legion Media

Новый наряд модели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид сравнили с униформой уборщицы в сети. Кадры и комментарии появились в издании Daily Mail.

Папарацци заметили 24-летнюю манекенщицу во время прогулки по улицам Нью-Йорка. В качестве наряда знаменитость выбрала белый кроп-топ, оголяющий ее живот, и мини-юбку бренда Lacoste, которая оформлена зелено-черными лампасами по бокам. Она также надела кроссовки марки Nike и длинные носки под цвет наряда.

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Хадид дополнила свой образ прямоугольными солнцезащитными очками модного дома Christian Dior, красной сумкой-тоутом бренда Maison Goyard и несколькими украшениями: золотыми часами, серьгами и подвеской. Модель собрала волосы в высокий хвост шелковой резинкой черного цвета.

Читатели издания раскритиковали образ Хадид в комментариях под опубликованными снимками. «Она выглядит неухоженной», «В таких нарядах ходят уборщицы», «Почему она такая грязная?» «Выглядит дешево и странно — как и всегда», «Хадид абсолютно непривлекательная, как она может быть такой знаменитой моделью?» — высказывались они.

Ранее в августе одежде из 1990-х и 2000-х предрекли возвращение в моду благодаря Хадид. Среди такой одежды, например, оказались облегающие брюки-клеш с вырезами на нижней части живота. Знаменитость надела их вместе с майкой, декольте которой украшено кружевом, и остроносыми туфлями на высокой шпильке. «Она соединила в этом выходе все тренды 2000-х годов», — пояснили авторы текста.

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