Белла Хадид показала новые фото в бикини и взволновала фанатов

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид показала новые фото с отдыха и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя знаменитость позирует сидя на ступенях. На ней — раздельный желто-коричневый купальник с принтом в виде закатного неба, парео на бедрах идентичной расцветки и черные сандалии на высокой платформе. Образ модели дополнили бело-коричневая бандана, солнцезащитные очки, золотая цепь на талии, колье, серьги, кольца и браслеты. Ее волосы заплетены в две косы, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Поклонники оценили стройную фигуру манекенщицы в комментариях под постом. «Никому так не идет бикини, как тебе», «Ты мое вдохновение!», «Шикарное тело! Шикарная Белла!», «Я люблю тебя!», «Твоя фигура просто идеальна!» — восхищались они.

Ранее в августе Белла Хадид поделилась снимками в нижнем белье. Звезда попозировала в комнате на фоне стены в лиловом комплекте нижнего белья. Образ Хадид дополнили серьги и несколько золотистых подвесок. На фото видно, что на лбу модели есть небольшая царапина.

