Белла Хадид поделилась снимками в нижнем белье

Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась архивными снимками в нижнем белье и взволновала поклонников. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 24-летняя знаменитость позирует в комнате на фоне стены. Она одета в лиловый комплект нижнего белья. Образ Хадид дополнили серьги и несколько золотистых подвесок. На фото видно, что на лбу модели есть небольшая царапина. «Примерно год назад, когда я случайно и при этом регулярно травмировала себя во время сна», — подписала она пост, который набрал больше 1,4 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Ты идеальная, я люблю тебя», «Ты всегда потрясающая», «Какого черта ты такая милая?», «Просто богиня», «Твои глаза открывают дорогу в твою душу. Они мне очень нравятся», — восхищались подписчики.

Ранее в августе Белла Хадид прошлась по улицам в откровенном образе в стиле 1990-х. Папарацци запечатлели 24-летнюю знаменитость в частично обнажающем грудь черном топе из полупрозрачного материала и двумя пуговицами в области декольте, а также в облегающей юбке с узорчатым принтом.