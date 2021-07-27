Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в бикини во время отдыха и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя знаменитость позирует на пляже, на фоне моря. На ней — раздельный вязаный купальник в оранжево-голубую полоску и парео с таким же принтом. Образ модели дополнили желто-белая кепка, крупные серьги, колье, браслеты и кольца. Публикация набрала 2,4 миллиона лайков.

Фанаты оценили стройную фигуру манекенщицы в комментариях под постом. «Великолепная фигура», «Ты просто ангел», «Белла, ты очень горячая», «Какое стройное тело!», «Самая красивая женщина в мире», — восхищались они.

В июне Белла Хадид прошлась по улицам Парижа без белья в вещи в стиле 90-х. Папарацци запечатлели ее в топе с разноцветным принтом и завязками в области декольте, широких темно-синих брюках на низкой посадке, коричневом кожаном пиджаке и грубых черных ботинках. На кадрах видно, что Хадид не надела нижнее белье.