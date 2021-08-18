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Белла Хадид снялась в бикини марки Эмили Ратаковски и взволновала поклонников

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Фото: @inamoratawoman

Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась снимками в бикини и взволновала поклонников. Соответствующая серия кадров появилась в Instagram-аккаунте бренда Inamorata Woman.

На одном из размещенных в сети фото 24-летняя знаменитость сняла себя в зеркало. На ней — раздельный бежево-коричневый купальник упомянутой марки, принадлежащей супермодели Эмили Ратаковски. Стоимость комплекта Las Olas Top & Las Olas Bottom составляет 13,3 тысячи рублей. Образ модели дополнили разноцветные браслеты и кольца. На другом фото Хадид снялась лежа на диване.

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Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под постом. «Волшебная Белла!», «Милая, сексуальная, горячая красотка», «Ты очень милая! Фигура просто шикарная! Этот купальник идеально на тебе смотрится!», «Я хочу быть похожей на тебя!», «Огненная!» — восхищались они.

Ранее в августе одежде из 1990-х и 2000-х предрекли возвращение в моду благодаря Хадид. Среди такой одежды, например, оказались облегающие брюки-клеш с вырезами на нижней части живота. Знаменитость надела их вместе с майкой, декольте которой украшено кружевом, и остроносыми туфлями на высокой шпильке. «Она соединила в этом выходе все тренды 2000-х годов», — пояснили авторы текста.

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