Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась для обложки модного журнала POP и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

24-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. На первом кадре она запечатлена крупным планом в парике с длинными рыжими волосами и в лиловом пуховике с воротником. На другом фото Хадид сфотографировали на улице в полный рост. На ней черные трусы, объемный бомбер с голубыми вставками, кепка и остроносые туфли на каблуках.

Известно, что автором съемки выступила фотограф Алана О'Херлихи (Alana O'Herlihy), которая неоднократно работала с изданиями Vogue, Interview Magazine, W Magazine, Numero, а также со многими мировыми брендами.

Публикация набрала почти 540 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях: «Сногсшибательна», «Очень красиво», «Горячо!», «Мне нравятся все варианты обложки! Как всегда прекрасна», «Ты просто очаровательна, моя девочка».

Ранее в сентябре Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка без белья в одежде в стиле 2000-х. Папарацци запечатлели ее в бежевом топе, юбке из денима с низкой посадкой в стиле пэчворк и черных кожаных сапогах.