Россиянам назвали способы защититься от популярного вида мошенничества

Для того чтобы не стать жертвой кибермошенников, заражающих устройства своих жертв программами для майнинга криптовалюты, россиянам необходимо внимательнее относиться к устанавливаемому программному обеспечению. Об этом и «Ленте.ру» рассказали эксперты компании Avast, которые также назвали другие способы защиты от этого популярного вида мошенничества.

«Злоумышленники следят за последними трендами, поэтому их интерес к криптомайнерам растет все больше, — рассказал исследователь вредоносных программ Avast Ян Рубин. — Новейшие вредоносные программы мастерски внедряются в бесплатные копии самого разного популярного ПО: в игры, утилиты, антивирусы. Крайне важно скачивать все программы только из официальных источников. Многие пользователи хотят сэкономить на подписке — но, скачав такую взломанную версию, они могут потерять гораздо больше».

В компании также порекомендовали отказаться от загрузки нелегальных, взломанных, неавторизированных, переупакованных копий игр, приложений, антивирусов и операционных систем. В случае сомнений в надежности источника ПО стоит перепроверить цифровую подпись установщика. Кроме того, в Avast посоветовали остерегаться сообщений с просьбой отключить антивирус до или во время установки программ, поскольку легальные приложения никогда не будут этого требовать.

Лаборатория Avast Threat Labs также опубликовала исследование, посвященное нацеленному на Россию вредоносному ПО для майнинга CoinHelper. Его создатели смогли «поселить» вредонос во взломанных нелегальных копиях сотни различных игр и программ. В том числе злоумышленники использовали для распространения CoinHelper такие известные программы, как Google Chrome, Microsoft Office и ОС Windows 11. В Avast отмечают, что вредоносное ПО уже принесло своим авторам более 330 тысяч долларов. С начала 2020 года было зафиксировано около 220 тысяч попыток заражения пользователей антивируса Avast с помощью CoinHelper.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США обеспокоены угрозой для американских чиновников со стороны коммерческих шпионских программ. Таким образом представитель администрации прокомментировала сообщения о взломе телефонов дипломатов с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group.