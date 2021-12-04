Белый дом обеспокоился угрозой коммерческих шпионский программ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США обеспокоены угрозой для американских чиновников со стороны коммерческих шпионский программ. Ее слова приводит ТАСС.

Таким образом представитель администрации прокомментировала сообщения о взломе телефонов дипломатов с помощью программного обеспечения израильской компании NSO Group.

«Мы сильно обеспокоены тем, что коммерческие шпионские программы, такие как программное обеспечение NSO Group, представляют серьезную угрозу в сфере контрразведывательной деятельности и безопасности для служащих США», — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что Вашингтон активизировал усилия, направленные на противостояние и ограничение распространения этих хакерских инструментов.

Ранее компания Apple предупредила 11 американских дипломатов, что их телефоны были взломаны при помощи шпионского программного обеспечения израильской фирмы NSO Group — базирующейся в Израиле компании, которая помогает правительственным клиентам в десятках стран тайно похищать файлы, прослушивать разговоры и отслеживать перемещения их целей.

