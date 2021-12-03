Телефоны американских дипломатов взломали с помощью шпионских программ

WP: Apple предупредила 11 американских дипломатов о взломе их iPhone шпионским ПО

Компания Apple предупредила 11 американских дипломатов, что их телефоны были взломаны при помощи шпионского программного обеспечения израильской фирмы NSO Group. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их iPhone были взломаны за последние месяцы с помощью шпионского программного обеспечения от NSO Group — базирующейся в Израиле компании, которая помогает правительственным клиентам в десятках стран тайно похищать файлы, прослушивать разговоры и отслеживать перемещения их целей», — говорится в материале.

Издание также приводит заявление NSO Group. Компания сообщила, что приостановила аккаунты неназванных клиентов из-за сообщений о взломах, и утверждала, что ее программа Pegasus не срабатывает на телефонах с американскими номерами.

Неизвестно, находились ли дипломаты, получившие сообщения о взломах, на территории Соединенных Штатов или в иностранных государствах.

Ранее Apple заявила, что подает в суд на израильскую компанию NSO Group, которая является разработчиком ПО Pegasus для взлома iPhone. В заявлении компании говорится, что программное обеспечение было создано по государственному заказу и прицельно собирало сведения о действиях жертв.

