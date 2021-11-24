Apple подала в суд на создателей ПО для взлома iPhone

Apple потребует запретить ПО Pegasus для взлома iPhone и слежки за пользователями

Apple подала в суд на израильскую компанию NSO Group, которая является разработчиком ПО Pegasus для взлома iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

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Компания требует запретить распространение ПО Pegasus с целью пресечения незаконной слежки за пользователями iPhone. В заявлении Apple утверждается, что программное обеспечение было создано по государственному заказу и прицельно собирало сведения о действиях жертв. «Организации вроде NSO Group, спонсируемые государством, вкладывают миллионы долларов в разработку сложных шпионских технологий, по сути не отчитываясь за свою деятельность. Эту практику нужно менять», — заявил старший вице-президент Apple Крейг Федериги.

В заявлении говорится, что хакеры использовали уже устраненную уязвимость ForcedEntry. Данная брешь в iOS позволяла взломать устройства ограниченного числа пользователей. В результате судебных разбирательств Apple намерена не только запретить Pegasus, но и компенсировать судебные издержки организаций, которые проводят исследования в сфере защиты неприкосновенности личной жизни. Представители корпорации полагают, что NSO Group не только скомпрометировала личные данные жертв, но и нарушила федеральный закон США, атаковав Apple и ее пользователей.

В качестве дополнительной меры Apple планирует выделить 10 миллионов долларов на поддержку борющихся за неприкосновенность личной жизни организаций. Компания также уведомит пользователей, которые могли пострадать от Pegasus.

«Apple ведет одну из самых сложных операций по проектированию систем безопасности, и мы будем и дальше неустанно защищать наших пользователей от злоумышленников вроде NSO Group, спонсируемых государством», — отметил директор по проектированию систем безопасности Иван Крстич.

О применении ПО Pegasus для слежки за активистами, журналистами и лидерами некоторых стран стало известно в середине лета. Программа была разработана израильским производителем софта NSO Group. В сентябре СМИ сообщили, что ПО использовалось для прослушки пяти французских министров.