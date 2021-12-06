Женщина увидела кнопки с навесными замками в лифте и испугалась секретных этажей

Жительница китайского города Яньчэн, провинция Цзянсу, обнаружила в одном из зданий лифт, на панели которого часть кнопок была заперта навесными замками, из-за чего было невозможно попасть на определенные этажи. На видео из лифта обратило внимание издание The Sun.

Женщина по имени У рассказала, что испугалась, когда зашла в редко используемый сервисный лифт и увидела, что на панели с кнопками выбора этажа помещены металлические заглушки, которые позволяют при помощи навесных замков блокировать возможность посещения определенных этажей.

Материалы по теме Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь «Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди

На момент поездки пассажирки в лифте заглушки полностью отсутствовали только на первом и четвертом этажах. На втором и третьем этажах они были открыты, а пятый этаж был заблокирован проржавевшим замком: нажать кнопку было невозможно. Китаянка предположила, что в здании могут быть секретные этажи. «Я не знаю, что все это значит. Я впервые такое вижу, несмотря на то, что пользуюсь лифтами много лет», — заявила У.

В комментариях пользователи начали выдвигать различные теории о том, что могло скрываться на закрытых этажах. Один из них предположил, что на пятом этаже что-то прячут. «Может быть, этот замок ночью тихо открывается сам по себе?» — написал он.

Другие использовали более прагматичный подход и предположили, что доступ на этажи может быть закрыт по более реальной причине. «Обитатели пятого этажа не платят деньги, поэтому для них доступ в лифт ограничен», — предположил один из них. «Это нормально, и нам надо привыкнуть к обществу, которое функционирует таким образом», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в кабине заброшенного лифта больницы в Индии нашли неопознанный человеческий скелет. По информации издания, лифт не открывали на протяжении 24 лет, с момента его поломки в 1997-м.