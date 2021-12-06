Женщина увидела кнопки с навесными замками в лифте и испугалась секретных этажей

Жительница китайского города Яньчэн, провинция Цзянсу, обнаружила в одном из зданий лифт, на панели которого часть кнопок была заперта навесными замками, из-за чего было невозможно попасть на определенные этажи. На видео из лифта обратило внимание издание The Sun.
Женщина по имени У рассказала, что испугалась, когда зашла в редко используемый сервисный лифт и увидела, что на панели с кнопками выбора этажа помещены металлические заглушки, которые позволяют при помощи навесных замков блокировать возможность посещения определенных этажей.
На момент поездки пассажирки в лифте заглушки полностью отсутствовали только на первом и четвертом этажах. На втором и третьем этажах они были открыты, а пятый этаж был заблокирован проржавевшим замком: нажать кнопку было невозможно. Китаянка предположила, что в здании могут быть секретные этажи. «Я не знаю, что все это значит. Я впервые такое вижу, несмотря на то, что пользуюсь лифтами много лет», — заявила У.
В комментариях пользователи начали выдвигать различные теории о том, что могло скрываться на закрытых этажах. Один из них предположил, что на пятом этаже что-то прячут. «Может быть, этот замок ночью тихо открывается сам по себе?» — написал он.
Другие использовали более прагматичный подход и предположили, что доступ на этажи может быть закрыт по более реальной причине. «Обитатели пятого этажа не платят деньги, поэтому для них доступ в лифт ограничен», — предположил один из них. «Это нормально, и нам надо привыкнуть к обществу, которое функционирует таким образом», — отметил другой.
Ранее сообщалось, что в кабине заброшенного лифта больницы в Индии нашли неопознанный человеческий скелет. По информации издания, лифт не открывали на протяжении 24 лет, с момента его поломки в 1997-м.