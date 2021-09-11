В заброшенном лифте индийской больницы нашли человеческий скелет

В кабине заброшенного лифта больницы в Индии нашли неопознанный человеческий скелет. Об этом сообщает Mirror.

Находка была сделана в провинции Басти штата Уттар-Прадеш, расположенного на севере страны. По информации издания, лифт не открывали на протяжении 24 лет, с момента его поломки в 1997-м. Здание больницы и шахту лифта решили отремонтировать только в начале сентября текущего года.

На данный момент полиция пытается установить личность погибшего. Его ДНК отправили в лабораторию для анализа. Отмечается, что правоохранительные органы поднимают данные о пропавших людях 24-летней давности.

17 июня сообщалось, что рядом с походной тропой на горе Катоктин, неподалеку от загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, нашли скелет неизвестной женщины без одной ноги. По мнению следователей, с момента гибели женщины прошло от месяца до полугода: тело успело полностью разложиться.